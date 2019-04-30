Суммарные активы негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в 2018 году превысили 4 трлн рублей, следует из статистики, опубликованной на сайте ЦБ. При этом объем пенсионных накоплений (рыночная стоимость), по оценке регулятора, вырос на 6% и составил 2,58 трлн рублей. Всего в НПФ были сосредоточены накопления почти 37 млн россиян. Пенсионные резервы фондов выросли на 7% и достигли 1,26 трлн рублей.

По итогам года только нескольким фондам удалось показать доходность выше, чем у управляющего средствами «молчунов» ВЭБа. Доходность по расширенному портфелю пенсионных накоплений государственной управляющей компании составила 6,07%, а по портфелю госбумаг — 8,65%. Самая высокая доходность у НПФ составила немногим выше 7%. При этом с учетом комиссии за управление гражданам начислили на счета максимум 6,7—6,8%.

В числе аутсайдеров по доходности оказались НПФ «Образование», потерявший почти пятую часть средств клиентов, а также НПФ «Телеком-союз», убыток которого составил 15,74%. Фонды, связанные с группой банков «московского кольца», также понесли ощутимые убытки. В частности, НПФ «Сафмар» начислил на счета клиентов убыток 11,5%, клиенты НПФ «Будущее» потеряли 15,28% вложенных средств. Фонд «Открытие», созданный на базе НПФ «Лукойл-Гарант», НПФ РГС и НПФ Электроэнергетики, показал убытки свыше 10%.