Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:06 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,05% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 558,11 пункта. Индекс РТС снизился на 0,55% — до отметки 1 241,57.

Умеренно негативный фон сформировался перед началом торгов на российском рынке, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

«В среду на нефтяных торгах не происходило ничего интересного, день прошел в классическом боковике. Торги стартовали вблизи 71,6 доллара за баррель марки Brent. В течение дня цена колебалась между уровнями 71,1—72,2 доллара за бочку, а день завершился по итогу незначительным ростом, около 71,9 доллара. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до 70,5—74,7. Основные мировые фондовые индексы завершили среду разнонаправленно. Российский фондовый рынок был закрыт, последние торги на нем прошли во вторник», — комментирует эксперт.

По его прогнозу, вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 535—2 585 пунктов, по индексу РТС — 1 235—1 260 пунктов.