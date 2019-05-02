Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,62% и составил 2 575,22 пункта. Индекс РТС опустился на 0,83% — до отметки 1 238,05.

Бумаги Сбербанка выросли на 1,66%, «Газпрома» — на 1,37%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,59%, «АЛРОСы» — на 1,12%, Московской биржи — снизились на 0,35%.

Российский рынок акций завершил торги в «зеленой зоне». Однако долларовый индекс РТС в минусе на фоне роста индекса Мосбиржи более чем на 0,5%. Причина — ослабление рубля, отмечает директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Вчера торги на российском рынке не проводились, был праздничный день. Активность в майские праздники традиционно низкая», — комментирует эксперт.