Рубль выглядел очень уверенно в апреле, несколько раз обновив локальные максимумы к доллару и евро, однако в конце месяца начал слабеть, заставляя россиян задуматься о приобретении иностранной валюты к летним отпускам. Аналитики рассказали, надо ли ожидать дальнейшего роста курса доллара и евро и какая цена является оптимальной для их покупки.



«На данный момент мы склонны полагать, что текущее снижение рубля имеет повышенные шансы на продолжение в перспективе. При этом риски возвращения рубля в девальвационный канал являются повышенными», — заявил Антон Покатович из компании «БКС Премьер».

К летнему периоду традиционно наблюдается повышенный спрос населения на валюту из-за сезона отпусков, и это дополнительно стимулирует ослабление рубля против доллара и евро, отметил Константин Кочергин из банка «Восточный». «В связи с этим покупки евро в диапазоне в 71,5—72,5 рубля и долларов в диапазоне 63,6—65 рублей являются экономически целесообразными», — считает он.

Впрочем существенного ослабления рубля после майских праздников не ожидается, если не возникнет новая угроза санкций, полагают аналитики. «На внешних площадках пока не просматривается предпосылок к значительному ухудшению конъюнктуры, и в отсутствие новых санкционных угроз среднесрочный диапазон для курса составляет 63—66 рублей за доллар и 71—74 за евро», — оценила Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».

Санкционная риторика является основным фактором неопределенности для российской валюты, вновь оказавшись в центре внимания рынка после указа об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса. «Оно может стать поводом для возможных новых действий в рамках нестандартной конкурентной борьбы против экономических интересов РФ. Соответственно, при росте подобных рисков капитал начинает испытывать беспокойство и выходит из рискованных (рублевых) активов», — указал Андрей Кочетков из компании «Открытие Брокер».

Есть у текущего снижения курса рубля и другая причина. Как отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка, временную слабость по отношению к доллару переживают валюты всех развивающихся стран. «Мы наблюдаем значительное охлаждение аппетитов к риску, на что указывает растущий до двухлетних максимумов курс доллара», — уточняет Покатович из «БКС Премьер».

При этом говорить о какой-либо масштабной недооценке либо переоценке рубля на текущих курсовых уровнях вряд ли стоит, считает аналитик. «Ожидать существенного ослабления рубля в ближайший месяц-полтора оснований нет», — полагает и Валерий Вайсберг из ИК «Регион».