Рубль начал торговую сессию пятницы разнонаправленным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар на 10:07 мск составлял 65,53 рубля (плюс 0,0875 рубля к уровню предыдущего закрытия). Курс евро на 10:06 мск равнялся 73,12 рубля (минус 0,0025 рубля).

«Вчера торги по рублевым парам в очередной раз закрылись ростом. Курс доллара вырос на 1,26%, до 65,48 рубля, курс евро — на 0,84%, до 73,12 рубля, курс фунта — на 1,28%, до 85,34. После Праздника Весны и Труда участники рынка решили с открытия торговой сессии распродать имеющийся в активах рубль. Их реакция последовала на подешевевшую нефть, пока Мосбиржа не работала, а также снижение интереса к рисковым активам», — прокомментировал аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

В ближайшие два-три дня пара доллар/рубль повторит коррекционное движение, примерно похожее на то, что было с 25 по 29 апреля, считает он. «А ведь тогда доллар укрепился с 63,65 до 64,98 рубля. После майских праздников уже просматривается уровень 66,13 рубля. Майский минор для рубля только начинается», — заключил аналитик.