Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск опустился на 34 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,1 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 13 тыс. сделок на сумму порядка 824 млн долларов, диапазон котировок составил 65,04—67 рублей за доллар.



Курс евро на 19:02 мск составил 72,81 рубля, снизившись на 31 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 2,3 тыс. сделок примерно на 69,2 млн евро по курсам от 72,67 до 73,24 рубля за евро.

«Политика ФРС США окажется менее мягкой, чем ожидалось, однако пока нефть выше 70 долларов, инвесторы сохраняют позитивный взгляд на Россию. Рубль укрепляется к доллару и евро примерно на 0,5%. Вместе с тем риски новых санкций и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ играют против рубля. Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 7,75%, летом 2020 года мы ожидаем ее в середине таргета российского ЦБ на отметке 6,5%. Ожидаемый коридор на понедельник по паре доллар/рубль составляет 65—65,6 рубля, евро/рубль будет торговаться в пределах 72,6—73,2 рубля», — прокомментировал директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.