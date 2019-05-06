Рубль начал торговую сессию понедельника отрицательным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск доллар дорожал на 40 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — на 31 копейку. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,48 рубля (плюс 40 копеек), курс евро равнялся 73,27 рубля (плюс 33 копейки).

Как прогнозировала перед началом торгов старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, сегодняшние торги для доллара США могут состояться в пределах 65—65,75 рубля, а евро сохранит позиции в границах 72,5—73,45 рубля.

«Рынок «тонкий», часть инвесторов вернется только после второй волны каникул, поэтому колебания курсов на площадке могут быть резкими», — пояснила Бодрова.

«Российская валюта в пятницу получила поддержку в виде состоявшегося телефонного разговора Путина с Трампом, который американский лидер назвал «очень хорошим». Однако сегодня у рубля в паре с долларом очень мало шансов уйти ниже отметки 65, скорее всего, торги сместятся в район 66 рублей за доллар», — прокомментировал аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.