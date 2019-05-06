Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 22 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,295 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 19,6 тыс. сделок более чем на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,05—65,51 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,0925 рубля, увеличившись на 15 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,4 тыс. сделок почти на 368,3 млн евро по курсам от 72,8175 до 73,315 рубля за евро.

Российская валюта вновь понесла потери, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. «Американцу» удалось закрепиться выше 65 рублей, а данная отметка теперь перешла в разряд поддержек, отмечает он.

«В результате это может стать сигналом к продолжению роста доллара. Так, уже в рамках этой недели «быки» могут попытаться вывести американскую валюту в район 66 рублей», — допускает эксперт.