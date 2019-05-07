Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,03% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 580,6 пункта. Индекс РТС подрос на 0,1% до отметки 1 246,79.

«Сегодня при открытии ожидаем нового снижения российского фондового рынка, хотя, скорее всего, оно будет не слишком резким. Индекс РТС ожидаем сегодня в диапазоне в 1 230—1 290 пунктов, а индекс Мосбиржи на уровнях в 2 500—2 550 пунктов», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.