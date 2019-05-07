Минфин России на аукционах 8 мая предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух выпусков, следует из материалов ведомства.



Так, будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26226RMFS (с погашением 7 октября 2026 года) и ОФЗ-ПД выпуска 26209RMFS (с погашением 20 июля 2022 года) в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

«Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности», — отметили в Минфине.