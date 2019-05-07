Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник впервые с ноября 2018 года превысила психологическую отметку 6 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 17:44 мск биткоин дорожал на 3,22%, до 5 901 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,26%, до 5 903 долларов. При этом ранее в ходе торгов стоимость криптовалюты достигала отметки 6 028 долларов, впервые с 14 ноября прошлого года преодолев уровень 6 тыс. долларов.

Криптовалюта растет в цене в связи с завершением «медвежьего» цикла, который длился ровно год, с 15 декабря 2017 года, прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов. «Завершение цикла связано с тем, что инвесторы, которые не могли или боялись держать (криптовалюту. — Прим. ред.), на падающем рынке избавились от позиций и спрос превысил «давление» продавцов», — пояснил он.



По мнению эксперта, стоимость биткоина дойдет до диапазона 6,3—6,5 тыс. долларов, однако после этого снизится. «С высокой вероятностью цены дойдут до этого уровня и отскочат вниз, поскольку инвесторы, заходившие ниже, захотят зафиксировать прибыль. ...Вероятно, мы будем находиться в некоем диапазоне в течение полугода-года, прежде чем начнется новый цикл роста. Инвестиционная привлекательность биткоина осталась неизменной, поэтому рост, на мой взгляд, неизбежен», — добавил он.