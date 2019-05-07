Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 0,57% и составил 2 565,1 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,62%, до отметки 1 237,86.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,92%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,7%, «Газпрома» — на 0,42%. Акции Мосбиржи подорожали на 0,65%, «АЛРОСы» — на 0,51%.

Российский фондовый рынок во вторник сделал еще один шаг к ближайшей поддержке, чему способствовал внешний фон, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Так, поводом к продажам в наших акциях послужило возобновление негативной динамики на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже 70 долларов за баррель. Также «медведей» поддержала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 1,2% и 1,3% соответственно», — комментирует эксперт.

Последние декады апреля и начало мая российский рынок провел в узком диапазоне 2 550—2 590 пунктов, замечает он. При этом все попытки выхода за его границы оказались неудачными.

«И если отметка 2 590 — слабое сопротивление, то уровень 2 550, который выступал предыдущим историческим максимумом, установленным в феврале, является уверенной поддержкой. Однако тот уровень неопределенности, который наблюдается на рынках в связи с возникновением проблем в переговорах по торговому соглашению между США и Китаем, в дальнейшем может способствовать углублению коррекции и переходу индекса Мосбиржи в диапазон 2 500—2 550 пунктов», — полагает аналитик.

По его прогнозу, в ближайшие дни инвесторы будут осторожны в своих действиях, ожидая результатов очередного раунда переговоров по торговому соглашению, который состоится в Штатах 9 и 10 мая.

