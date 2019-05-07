Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,37 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 17,1 тыс. сделок почти на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,985—65,37 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,05 рубля, уменьшившись на 1 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 5,3 тыс. сделок почти на 367,5 млн евро по курсам от 72,745 до 73,145 рубля за евро.

Российская валюта укрепила свои позиции в паре с евро, несмотря на существенное снижение цен на нефть, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Американской валюте удалось закрепиться выше 65 рублей, а данная отметка теперь перешла в разряд поддержек, отмечает он.

«В результате это может стать сигналом к продолжению роста доллара. Так, уже в рамках этой недели «быки» могут попытаться вывести американскую валюту в район 66 рублей», — допускает эксперт.

«И если доллар понес лишь символические потери, удержав позиции выше 65,2 рубля, то евро снизился на 0,2%, уйдя ниже 73 рублей. Отметим, что, кроме снижения рынка энергоносителей, негативом для рубля могла стать и динамика валют развивающихся рынков. Однако российской валюте удалось не только удержать позиции, но и укрепиться», — комментирует эксперт.

При этом с технической точки зрения, замечает аналитик, доллар закрепился выше уровня 65 рублей, который теперь выступает ближайшей поддержкой, что может говорить в пользу дальнейших попыток роста американской валюты.