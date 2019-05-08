Рубль дорожает к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:01 мск понизился на 14 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро снизился на 2 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 65,24 рубля (минус 17 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 3 копейки и составил 73,12 рубля.

Как прогнозировала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова перед началом торгов, в среду рубль, вероятнее всего, опять ослабнет.

По ее словам, пока сохраняются прогнозы: по паре доллар/рубль — на уровне 65—66 рублей, а по паре евро/рубль — 72,6—73,8 рубля.

«Сегодня с утра доллар показывает признаки ослабления к основным мировым валютам. Так, пара евро/доллар пытается закрепиться выше отметки 1,12. Однако среднесрочные прогнозы на российскую валюту печальные, что связано прежде всего с политикой наших монетарных властей на ослабление курса рубля, в том числе и за счет покупок валюты на открытом рынке. Вероятность ослабления рубля в район 66 до конца мая очень велика», — комментирует аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.