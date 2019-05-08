Банк России установил официальные курсы валют с 9 мая.

Курс доллара вырос на 1,21 копейки, составив 65,2287 рубля (65,2166 рубля на 8 мая). Курс евро увеличен на 0,71 копейки до 73,0888 рубля (с 73,0817 рубля на 8 мая).

На биржевых торгах, как и в начале валютной сессии среды, наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:23 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 65,23 рубля (минус 18 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 73,1 рубля (минус почти 10 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 65,17—65,34 рубля за доллар и 73,03—73,18 рубля за евро.