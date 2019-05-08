Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,81% и составил 2 544,43 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,39%, до отметки 1 233,05.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,34%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,78%, Мосбиржи — на 1,06%. Акции «Газпрома» подорожали на 0,07%, «АЛРОСы» — на 1,12%.

Российский фондовый рынок в среду продолжил коррекционное снижение, несмотря на позитивный внешний фон, отмечает аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Так, поводом к покупкам могла стать динамика рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь поднялся выше 70 долларов за баррель. Также «быков» могла поддержать ситуация на западных площадках. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,9%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3%», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что в рамках сегодняшних торгов индекс Мосбиржи протестировал поддержку на уровне 2 550 пунктов, которая выступает нижней границей узкого коридора, в котором рынок движется уже месяц.

«Внешний фон не смог стать причиной для роста российского рынка, однако не позволил «медведям» увести индекс Мосбиржи ниже поддержки, что могло бы сигнализировать о возможности углубления коррекции. В результате продолжается консолидация в узком диапазоне, а выход за его границы может дать направление дальнейшему среднесрочному движению», — заключает аналитик.