Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,32% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 536,27 пункта. Индекс РТС снизился на 0,42% до отметки 1 227,88.

Рынки будут двигаться в тренде внешних площадок, отмечает начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. В фокусе решение о повышении пошлин на китайские товары в США, уточняет он.

«Рынки отреагировали негативно на известия о намерении США поднять пошлины с 10% до 25% на товары общей стоимостью 500 миллиардов в год. Впрочем, большинство участников рынка уверено, что, несмотря на строгую риторику и возможность введения пошлин, соглашение о торговле все же будет вскоре подписано. Это успокоит рынки», — комментирует эксперт.

По его словам, российскому рынку относительную поддержку оказывает цена на нефть, которая держится вблизи 70 долларов за баррель Brent на фоне геополитических событий вокруг американо-иранского конфликта.

«Динамика на предстоящей неделе, вероятнее всего, будет отрицательной, ожидания по индексу Мосбиржи: диапазон 2 500—2 550 пунктов», — прогнозирует аналитик.