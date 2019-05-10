Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 17 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:01 мск 65,24 рубля, курс евро повысился на 13 копеек до 73,22 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Негативное влияние на российскую валюту оказывают сообщения о решении США повысить пошлины на китайские товары.

«Повышение тарифов на китайские товары представляется рынкам уже практически как неизбежное событие», — говорится в обзоре аналитиков FxPro.

По их мнению, трейдерам остается лишь игнорировать ухудшение перспектив торговой сделки с Китаем.