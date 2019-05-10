Акции российского рекрутингового сервиса HeadHunter выросли на 16,3 п. п. по итогам первого дня торгов на американской бирже NASDAQ. Как свидетельствуют данные торгов, цена акции на момент закрытия биржи достигла 15,7 доллара.



По данным биржи, стоимость акции выросла на 14 п. п. за первый час торгов. По состоянию на 15:46 по местному времени (22:46 мск 9 мая) котировки увеличились на 22 п. п. до 16,47 доллара за акцию, тем самым достигнув максимальных показателей. На момент закрытия торгов акции HeadHunter торговались на уровне 15,7 доллара за бумагу.

HeadHunter провел первичное публичное размещение акций (IPO) 9 мая по цене 13,5 доллара за акцию. Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал», BofA Merrill Lynch и Sberbank CIB.

Сервис HeadHunter, оцененный в 675 млн долларов, ранее планировал провести IPO в 2018 году, но из-за принятия в США очередного пакета антироссийских санкций размещение ценных бумаг пришлось отложить.

Компания HeadHunter основана в 2000 году. На ее сайте размещено свыше 500 тыс. вакансий и более 30 млн резюме. Нынешний собственник — фонд «Эльбрус Капитал», купивший компанию в 2016 году у Mail.Ru Group за 10 млрд рублей.