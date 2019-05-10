Компания Uber объявила в четверг о размещении 180 млн акций в ходе первичного публичного размещения (IPO) по цене 45 долларов за акцию, пишет газета Wall Street Journal.

Таким образом, по данным делового издания, рыночная стоимость компании составит около 82 млрд долларов. Начало торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже ожидается 10 мая.

Ранее на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) был размещен документ компании, из которого следовало, что Uber Technologies Inc. в ходе первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже разместит 180 млн акций в ценовом диапазоне от 44 до 50 долларов за штуку.

В среду сообщалось, что чистый убыток другого сервиса такси Lyft в I квартале 2019 года составил 1,14 млрд долларов. Негативный опыт Lyft активно обсуждался в преддверии IPO сервиса такси Uber, который считается крупнейшей компанией в отрасли и многократно превосходит Lyft по оборотам.