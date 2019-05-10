Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,16% и составил 2 514,87 пункта. Индекс РТС опустился на 1,56% до отметки 1 213,79.

Бумаги Сбербанка снизились на 1,3%, Московской биржи — на 0,87%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,77%, «АЛРОСы» — на 1,02%, «Газпрома» — повысились на 0,02%.

Обеспокоенность ростом мировой экономики сдерживает аппетит к риску, отмечает младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.

«Настроения на рынках неоднозначные, аппетит к риску отсутствует. Индекс страха превысил накануне отметку 23 пункта, США повысили ввозные пошлины на китайские товары объемом около 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. Пекин намерен принять ответные меры, чем усиливает напряженность между двумя странами. Инвесторы обеспокоены тем, что затяжная торговая война может увеличить неопределенность по поводу глобального экономического роста», — комментирует эксперт.