Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:16 мск повысился на 14 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,21 рубля. С начала торговой сессии было проведено более 14,7 тыс. сделок почти на 901,3 млн долларов, диапазон котировок составил 65,07—65,4975 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени был равен 73,26 рубля, увеличившись на 41 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 3 тыс. сделок примерно на 85,4 млн евро по курсам от 72,8525 до 73,59 рубля за евро.