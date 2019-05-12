Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в воскресенье впервые с октября 2018 года превысила психологическую отметку в 7 тыс. долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 17:54 мск биткоин дорожал на 3,51%, до 7,054 тыс. долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,21%, до 7,001 тыс. долларов, впервые с 15 октября прошлого года преодолев уровень в 7 тыс. долларов.

В то же время стоимость Ethereum снижается на 1,49%, до 186,96 доллара, Ripple — на 2,36%, до 0,3108 доллара, а Bitcoin Cash растет на 9,13%, до 350,29 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 211,405 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 59,1% рынка.