Очередная ребалансировка в индексах MSCI может привести к существенному оттоку капитала с российского фондового рынка, полагают в IT Capital.



Новые изменения должны вступить в силу с 28 мая. Несмотря на то что в MSCI Russia вплоть до мая следующего года существенных изменений не предвидится, в другом индексе MSCI EM могут появиться новые участники. В частности, появятся бумаги эмитентов из Саудовской Аравии и Аргентины. В случае Саудовской Аравии приток капитала активных инвесторов в этом году может составить до 40 млрд долларов, в случае Аргентины — 6—8 млрд долларов, считает главный инвестиционный стратег IT Capital Искандер Луцко.

Эксперт ожидает, что включение новых стран и инструментов помимо притока приведет к оттоку капитала из многих стран. По его оценке, отток составит 1,7 млрд долларов, в том числе из-за сокращения веса России в индексе развивающихся стран (MSCI EM) отток с отечественного фондового рынка может составить свыше 110 млн долларов.

Еще порядка 95 млн долларов российский рынок может потерять из-за сокращения доли акций в свободном обращении отдельных эмитентов, которые с прошлого года проводили обратный выкуп («ЛУКОЙЛ» и МТС) или меняли структуру владения («Полюс Золото» и «Татнефть»). В следующем году, как полагает Луцко, в MSCI Russia могут быть включены бумаги «Яндекса», ФСК и «РусГидро».