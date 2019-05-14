Инвестиции в мировую энергетику в 2018 году прекратили падение, наблюдавшееся последние три года, и стабилизировались на уровне более 1,8 трлн долларов, что примерно аналогично показателю 2017 года, говорится в ежегодном докладе Международного энергетического агентства World Energy Investment 2019 (WEI 2019).



«В 2018 году инвестиции в мировую энергетику стабилизировались на уровне, близком к 1,85 триллиона долларов, после трех лет падения. Рост инвестиций в нефть, газ и уголь был компенсирован снижением затрат на развитие электрогенерации на ископаемом топливе и возобновляемых источниках энергии. Объем инвестиций в энергоэффективность не изменился. А сектор электроэнергетики уже третий год подряд опережает нефтегазовый по объему привлеченных инвестиций», — говорится в докладе.

Наибольший скачок показателя продемонстрировали США за счет роста инвестиций в сектор добычи и разработки, в особенности в добычу сланцевой нефти, а также в развитие электросетей. И хотя, как и прежде, Китай стал крупнейшим инвестором в энергетику в мире, разрыв между США и КНР в данном отношении сократился. Второй по величине скачок (после США) продемонстрировала Индия, а вот страны Центральной и Западной Африки сохраняют риски недофинансирования в энергетику.

В то же время МЭА предупреждает, что, несмотря на стабилизацию инвестиций в энергетику, число одобрений, выданных для разработки традиционных нефтегазовых проектов, недостаточно для удовлетворения растущего спроса на энергоносители в мире. Не видно пока и значительного сдвига инвестиций в сторону энергоэффективности и развития ВИЭ.

«Инвестиции в энергетику сегодня сталкиваются с беспрецедентной неопределенностью, связанной с изменением рынков, энергетической политики и технологий. Но главное, что сегодня мир недостаточно вкладывает как в традиционную энергетику, чтобы поддерживать существующие модели потребления, так и в новые, более чистые технологии, чтобы изменить существующий курс. И как на это ни смотри, риски относительного будущего копятся», — приводятся в релизе МЭА слова главы агентства Фатиха Бироля.