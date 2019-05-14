Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,14% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 512,35 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,18% — до отметки 1 209,73.

Российские бумаги поддерживает дивидендный сезон, отмечает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. Он ждет во вторник отскока индекса Мосбиржи в район 2 520—2 530 пунктов.



Накануне российский рынок акций потерял четверть процента капитализации и закрылся совсем недалеко от очередной поддержки 2 500 пунктов по индексу Мосбиржи. Единственная причина такой динамики, отмечает эксперт, — падение американских индексов более чем на 2%. «Причем столь небольшое снижение российского индикатора можно назвать выдающимся, учитывая, что обычно развивающиеся рынки падают намного сильнее американского. Американские фондовые площадки отреагировали обвалом на решение Китая ввести пошлины на товары из США объемом 60 миллиардов долларов в год. Это является свидетельством, что торговые переговоры между двумя крупнейшими мировыми экономиками если не зашли в тупик, то близки к этому», — комментирует эксперт.

Однако он рассматривает падение американского индекса лишь как долгожданную коррекцию, поводом для которой и послужило обострение отношений с Китаем. Что касается российских бумаг, то пока аналитик не видит факторов, кроме исторической недооцененности, которые способствовали бы покупкам акций российских эмитентов после завершения сезона дивидендов.

«Слабость экономики, падение доходов населения, постоянные санкционные риски — вряд ли это все будет способствовать желанию покупать», — перечисляет Антонов.

Между тем во вторник внешний фон складывается позитивный: с утра американские фьючерсы торгуются в плюсе, подрастает и нефть.

«Поэтому в первой половине дня мы не ждем тестирования индексом Мосбиржи отметки 2 500. Наоборот, вполне вероятен отскок в район 2 520— 2 530 пунктов, который ранее мы обозначали как поддержку восходящего тренда», — поясняет эксперт.