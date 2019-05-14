Нефтяные компании США, за последнее десятилетие увеличившие свою долю в мировых инвестициях в разведку и добычу «черного золота» с 17% до 24%, в 2019 году, вероятно, будут вынуждены проверить этот восходящий тренд на прочность, говорится в новом ежегодном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Investment 2019.



«Этот восходящий тренд, вероятно, пройдет проверку в 2019 году», — пишет МЭА. В частности, отмечается расхождение в инвестиционных трендах независимых нефтяных компаний США и так называемых мейджеров.

«Растущие требования к дисциплине капзатрат и возврату от инвестиций ограничивают инвестиции независимых компаний, особенно тех, что занимаются исключительно сланцевой нефтью. Однако эффект, который это может оказать на добычу, вероятно, будет сглажен за счет снижения числа незавершенных скважин (пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. — Прим. ред.) и улучшения операционной эффективности», — указывает МЭА.

В частности агентство отмечает, что такие компании, как Pioneer, Continental, WPX Energy, Parsley Energy, Centennial Resource Developments, Apache и Noble, заявили о сокращении своих инвестиционных программ на 2019 год при одновременном сохранении планов по росту добычи.

«По нашим оценкам, основанным на прогнозах сланцевых производителей и независимых американских нефтяных компаний, их инвестиции в сектор upstream в 2019 году могут снизиться на 6% к уровню 2018 года», — пишут эксперты МЭА.



«Напротив, международные нефтяные компании сохранили или повысили свои планы по добыче в США. Так, Exxon и Chevron сделали нефтяной бассейн Permian основополагающей частью своих стратегий развития, а Shell и BP направляют силы на укрепление своих позиций», — добавляют они.

В результате, считает МЭА, 2019 год может быть уникальным в своем роде, в котором рост инвестиций в добычу сланцевой нефти перейдет от независимых компаний и небольших операторов, традиционно доминирующих в этом секторе, к нефтяным гигантам. «Растущее присутствие крупных игроков означает, что инвестиции (в добычу сланцевой нефти. — Прим. ред.) могут стать менее волатильными», — резюмирует агентство.