Вероятность возникновения валютного кризиса в России составляет 11% в ближайший год и 34% — в следующие три года. Об этом говорится в обзоре Oxford Economics, поступившем в РБК.

Россия находится в зоне стран с низким риском вместе с Чили, Польшей, Перу, Таиландом, Малайзией и Индонезией. Всего аналитики оценивают ситуацию в 18 странах, и для большинства валют развивающихся рынков они зафиксировали ослабление рисков за последние полгода. Исключениями стали только Россия, Малайзия и Чили.

«В случае с Россией фундаментальные показатели сильны, а относительно высокие процентные ставки отражают скорее незаякоренные инфляционные ожидания, но в то же время высокие ставки также отражают подверженность рубля волатильности либо из-за глобальных рыночных, либо из-за геополитических факторов», — сказала РБК экономист Oxford Economics Евгения Слепцова.

Экономисты не приводят конкретный прогноз по рублю в своем обзоре. Рубль во вторник торгуется вокруг 65,2 рубля за доллар, а согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, на конец года курс составит 65,5 рубля. Опрошенные РБК экономисты говорили, что российская валюта будет постепенно слабеть к концу года на фоне вероятного снижения ключевой ставки ЦБ. Основная часть прогнозов не учитывала новые санкции, однако именно они в последнее время являются ключевым риском для рубля: его курс резко упал после расширения санкций в апреле прошлого года (они, в частности, затронули компании Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга) и угрозы новых ограничений в отношении госдолга и госбанков, которые возникли прошлым летом и по-прежнему сохраняются.

Ситуация с внешними ограничениями может влиять на рубль и положительно. Минэкономразвития отмечало, что российская валюта по итогам января — апреля стала лидером по укреплению среди валют стран с формирующимися рынками. Среди причин укрепления российской валюты эксперты министерства называют исключение из санкционного списка компаний Дерипаски: Rusal, En+ и «Евросибэнерго».

Высокий валютный риск Oxford Economics зафиксировал только в трех странах — Аргентине, Турции и Украине, на верхней границе нормы находится ЮАР. Вероятность падения гривны составляет 18% в течение года и 47% на горизонте трех лет, для песо и лиры показатели находятся на уровне 37% (для года) и 71% (для трех лет), для южноафриканского рэнда — 14% и 43% соответственно.