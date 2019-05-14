Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 2,13% и составил 2 562,33 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,81% до отметки 1 241,51.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,63%, «Газпрома» — на 16,36%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 3,02%, «АЛРОСы» — на 1,57%, Московской биржи — на 0,96%.



«Во вторник на российский рынок вернулись покупатели. После того как Белый дом США вроде бы пошел на попятную и передумал осложнять ситуацию с торговыми переговорами, инвесторы ринулись покупать то, что хорошо подешевело. Индекс Мосбиржи вернулся к 2 545 пунктам, хотя стоит признать, что в случае нового ухудшения ситуации извне «медведи» пробьют 2 500 с наскока. Индекс РТС зацепился за отметку 1 230 пунктов и пока настроен на продолжение отскока», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

