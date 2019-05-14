Платежи по внешнему долгу, основной объем которых ожидается в IV квартале, и прогнозируемое падение нефтяных цен во втором полугодии могут усилить давление на рубль в конце года. Об этом говорится в очередном выпуске «Комментариев о государстве и бизнесе», подготовленном институтом «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики».

Экономисты ссылаются на представленный Банком России обновленный график платежей по внешнему долгу. В I квартале платежи по внешнему долгу частного сектора были пересмотрены в большую сторону по сравнению с предыдущими оценками — с 13 млрд до 26 млрд долларов, включая основной долг в 22 млрд и проценты на 4 млрд долларов. Объем выплат оказался меньше платежей за аналогичный период прошлого года всего на 15%, или на 5 млрд долларов, обращают внимание авторы доклада. Объем погашения основного долга в банковском секторе увеличился в 3,6 раза, платежи предприятий — в полтора раза относительно предыдущей оценки.

Периодический пересмотр платежей приводил к увеличению объема погашения внешнего долга предприятий в среднем в 1,6 раза за последние четыре квартала, а у банков — в 2,2 раза, указывают аналитики. Они предполагают, что примерно в таких пропорциях могут возрасти предстоящие платежи до конца года.

Частный сектор по итогам текущего года, в соответствии с графиком платежей, должен выплатить почти 83 млрд долларов основного долга и процентов (69 млрд и 14 млрд соответственно), что в 1,7 раза меньше платежей 2018 года (139 млрд). Если пересмотр графика платежей в погашение основного долга будет происходить в тех же пропорциях, что и за последние четыре квартала, объем погашения внешнего долга частного сектора может увеличиться до 104 млрд долларов (примерно в полтора раза относительно первоначального графика) против 122 млрд долларов по итогам прошлого года, подсчитали эксперты ВШЭ.

«Пересмотр в сторону увеличения годового графика погашения внешнего долга… оказался значительно выше наших предыдущих оценок, и с каждым последующим пересмотром платежи все больше приближаются к выплатам 2018 года. Однако чистые платежи в значительной мере зависят от уровня внутригрупповых платежей, пролонгации и рефинансирования внешнего долга… В 2019 году чистое погашение внешнего долга частного сектора может составить 14 млрд долларов (против 24 млрд долларов годом ранее) при текущем графике платежей или 22 млрд долларов в случае его пересмотра в большую сторону», — говорится в обзоре.



«Ежеквартальный пересмотр Банком России графика платежей приводит к тому, что их объем становится все более сопоставим с прошлогодним. С учетом внутригодового пика выплат, приходящегося на IV квартал, и ожидаемого нами падения нефтяных цен во втором полугодии давление на рубль может усилиться в конце года», — заключают эксперты ВШЭ.