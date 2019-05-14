Расписки «Газпрома» по итогам торгов вторника подскочили в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE) на 17,55% на новостях о возможных повышенных дивидендах, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) «Газпрома» выросла на 17,55% до 5,8 доллара. На Московской бирже капитализация «Газпрома» превысила аналогичный показатель «Роснефти», выведя его на второе место в РФ.

Скачок котировок произошел на новостях о том, что правление компании изменило свою рекомендацию совету директоров относительно дивидендов за 2018 год, предложив увеличить выплаты в 1,6 раза по сравнению с апрельской рекомендацией — до 16,61 рубля на одну акцию. Таким образом, теперь дивиденды могут вырасти более чем вдвое к 2017 году.