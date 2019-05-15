Счета единого пула на Московской бирже на конец I квартала открыли 50 брокерских компаний и банков, их доля в обороте рынков с центральным контрагентом превышает 44%, сообщил на XV съезде ACI Russia управляющий директор по денежному и срочному рынкам биржи Игорь Марич.



«Пятьдесят брокеров и банков на конец первого квартала открыли счета единого пула, 44% — это их доля в обороте рынков с центральным контрагентом. Ряд участников перевели от 70% до 100% всех своих операций на счета единого пула», — сказал он.

Как указывается в материалах биржи к съезду, среднедневные обороты участников со счетов единого пула к концу 2018 года достигли 20% от общего оборота рынка с ЦК, а совокупная стоимость активов, учитываемая на этих счетах, превысила 300 млрд рублей.

С 21 мая участникам торгов и клиринга на Московской бирже стали доступны возможность кросс-маржирования между рынками и проведение полного неттинга при расчетах. Таким образом был реализован завершающий этап проекта «Единый пул обеспечения», обеспечивший построение единого клиринга на всех рынках Московской биржи.

В рамках проекта были реализованы новые возможности инфраструктуры Московской биржи: единый торгово-клиринговый счет участника для учета обеспечения на всех рынках; унификация активов, принимаемых в обеспечение; сокращение объема денежных средств для расчетов за счет неттирования обязательств и требований на всех рынках с центральным контрагентом; кросс-маржирование, позволяющее уменьшить требования к обеспечению.