Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,53% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 575,9 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65% — до отметки 1 249,56.

Внешний фон улучшился, но санкционные риски вновь на повестке, отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Он напоминает, что российский рынок акций во вторник продемонстрировал рост на 2,1% по индексу Мосбиржи во многом благодаря предложению правления «Газпрома» выплатить по итогам 2018 года дивиденды в размере 16,61 рубля за акцию (акции компании прибавили 16,3%), а объемы торгов на секции фондового рынка стали рекордными с апреля прошлого года (около 83 млрд рублей).

«Сегодня фактором риска для российского рынка может стать обсуждение в профильном комитете палаты представителей нового законопроекта о санкциях в отношении к РФ. В базовом сценарии ожидаем попыток индекса Мосбиржи уйти в верхнюю половину диапазона 2 550—2 600 пунктов, однако санкционные риски могут сдерживать потенциал роста», — комментирует эксперт.