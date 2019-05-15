Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи. При открытии торгов он находился в разносторонней динамике.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск понизился на 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 2 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 64,82 рубля (минус 15 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подешевел на 10 копеек и составил 72,65 рубля.

Как прогнозировала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова перед началом торгов, рубль при открытии может продолжить укрепление к мировым валютам. «Мы снижаем прогноз по паре доллар/рубль до 64,5—65,2 рубля, а по паре евро/рубль — до 72,2—73,1 рубля», — добавила она.

«Рубль в паре с долларом ушел под отметку 65, но есть сильные сомнения, что он там задержится надолго. Внешний фон сегодня для рубля нейтральный, доллар практически не меняется к основным валютам, а пара евро/доллар пытается закрепиться над отметкой 1,12. Быть может, дальнейшую картину динамики российской валюты немного прояснят сегодняшние аукционы по ОФЗ, но пока особых драйверов для продолжения укрепления рубля нет», — прокомментировал аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

По словам старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Вадима Иосуба, вслед за нефтью и рынком акций накануне заметно укрепился и рубль.

«По итогам дня на Мосбирже доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 64,9700 рубля (минус 46 копеек), а европейская валюта снизилась до 72,7500 рубля (минус 70 копеек). Разница в динамике двух валют связана со снижением валютной пары евро/доллар с 1,1220 до 1,1200. Сегодня в начале торгов рубль может продолжить свое укрепление. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,3—65,6 рубля, для европейской валюты — 72,0—73,5 рубля», — прогнозировал аналитик.