Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2019 году на 90 тыс. баррелей в сутки, до 1,3 млн баррелей в сутки, говорится в майском отчете агентства.



«Наша общая оценка на 2019 год изменилась с середины прошлого года в сторону снижения на 90 тыс. баррелей в сутки, до 1,3 млн баррелей в сутки. Пересмотр прогноза в сторону снижения в основном происходит на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по итогам I квартала в Бразилии, Китае, Японии, Корее, Нигерии и других», — говорится в документе. При этом МЭА отмечает, что «вероятно, замедление роста спроса будет кратковременным», и считает, что в остальной части года темпы роста спроса на нефть будут увеличиваться.

МЭА ожидает рост предложения от стран «не ОПЕК» в 2019 году в объеме 1,9 млн баррелей в сутки против 2,8 млн баррелей в сутки в 2018-м. Оценка роста предложения не изменилась по сравнению с апрельским отчетом.

Агентство в майском отчете отмечает, что важным следствием пересмотра прогноза по спросу на этот год стало превышение предложения над спросом в I квартале в объеме 0,7 млн баррелей в сутки. Эта цифра оказалась выше, чем предполагалось ранее.

«Хотя со стороны предложения существует значительная неопределенность, весьма вероятно, что предполагаемый баланс переместится в индикативный дефицит примерно того же размера», — говорится в отчете МЭА.