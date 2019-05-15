В апреле Минфин разместил максимальный месячный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) за всю историю наблюдений — на 403,8 млрд рублей по номиналу (268,7 млрд рублей в марте). Нерезиденты и дочерние иностранные банки сохранили высокий спрос на государственные ценные бумаги, выкупив 41,6% объема первичного размещения.

Этому способствовало сохранение спроса иностранных инвесторов на активы развивающихся рынков в целом, а также растущая стоимость нефти, отмечается в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

«Накопленный кредитными организациями запас валюты на фоне положительного сальдо текущего счета платежного баланса способствовал благоприятной ситуации с валютной ликвидностью», — отмечается в пресс-релизе регулятора.

В апреле нерезиденты и дочерние иностранные банки снизили длинные позиции по рублю на валютных свопах, продав за месяц на валютном рынке спот валюты на 25 млрд рублей, большая часть которых была направлена на покупку ОФЗ на аукционах.