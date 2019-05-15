Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,31% и составил 2 554,49 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,44% до отметки 1 247,02.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,36%, «Газпрома» — на 3,13%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 3,63%, «АЛРОСы» — на 0,24%, Московской биржи — на 0,83%.



«Российский фондовый рынок к вечеру торгуется смешанно, так как у инвесторов слишком много разнонаправленных факторов, чтобы склониться к чему-то одному. Индекс Мосбиржи консолидируется около 2 555 пунктов, что вполне укладывается в широкие рамки «боковика» 2 530—2 565 пунктов. Индекс РТС зацепился за отметку 1 246 пунктов. Здесь покупатели могут попробовать дотянуться до 1 250 пунктов и чуть выше, но без внешней поддержки ралли не будет», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

