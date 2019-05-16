ЦБ установил официальные курсы валют на 17 мая.

Курс доллара понизился на 28,91 копейки, составив 64,5598 рубля (64,8489 рубля на 16 мая). Курс евро просел на 32,4 копейки, до 72,3651 рубля (72,6891 рубля на 16 мая).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга дорожал к иностранным денежным единицам. На 12:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,48 рубля (минус почти 17 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 72,3 рубля (минус почти 15 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 64,43—64,67 рубля за доллар и 72,23—72,42 рубля за евро.