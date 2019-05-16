Акции «ЛУКОЙЛа» на торгах Московской биржи в четверг выросли в цене почти на 5%. На максимуме бумаги нефтяной компании торговались выше 5 297 рублей. Рост котировок начался после сообщения компании о планах снизить уставный капитал, выкупив часть выпущенных акций. Решение об этом может быть принято уже в июне.

Как сообщила нефтяная компания, аннулироваться будут акции, приобретенные Lukoil Securities Limited (дочерняя компания «ЛУКОЙЛа») по цене 5 450 рублей за акцию, или на 4% выше текущей рыночной цены. Начиная с апреля бумаги компании торговались в нисходящем тренде, только за последние два дня они потеряли 4,5% из-за сообщения о снижении доли в индексе MSCI Russia.

По оценке главного инвестиционного стратега ITI Capital Искандера Луцко, новый вес «ЛУКОЙЛа» в индексе составит 16,3% вместо 19,8%. Он рекомендует инвесторам покупать акции компании с учетом их недооцененности рынком и ожидания сильных финансовых результатов за I квартал.