Фондовые торги в РФ завершились в четверг в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,04% и достиг 2 581,11 пункта. Индекс РТС повысился на 1,15% до отметки 1 261,33.

Акции «ЛУКОЙЛа» выросли в цене на 4%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 3,62%. Котировки бумаг Сбербанка понизились на 0,22%, обыкновенных акций «АЛРОСы» — на 0,33%, акций самой Московской биржи — на 0,12%.



«Ралли продолжается на российском фондовом рынке в четверг… Вверх рынок тянут акции нефтяников, в том числе и героя этой недели «Газпрома». Ближайшая цель «быков» находится на 2 600 пунктах, но не факт, что в пятницу инвесторы захотят рисковать и не станут фиксировать недельную прибыль», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.



«Российский фондовый рынок завершает торги 16 мая ростом на 1,3% на фоне сильных корпоративных отчетностей и повышения нефтяных котировок… Индекс Мосбиржи приближается к историческому максимуму, тем не менее для нового рекорда недостаточно драйверов, да и активность на рыночных площадках к концу недели традиционно снижается. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра — 2 550—2 590 пунктов, по РТС — 1 250—1 270 пунктов», — пишет младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.