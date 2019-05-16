Стоимость обыкновенных акций компании «Газпром» превысила в четверг 200 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, по итогам торгов котировки бумаг составили 202,7 рубля, что на 3,62% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Сегодняшний диапазон котировок составил 194,24—203,45 рубля, следует из материалов биржи. Цена закрытия торговой сессии среды равнялась 195,61 рубля.

«Трехдневное ралли (по бумагам «Газпрома». — Прим. Банки.ру) связано с сообщением об увеличении дивидендов. Дивидендная доходность может составить около 9%, что является высоким показателем для «Газпрома», — поясняет младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова.

Она уточняет, что стоимость бумаг достигла семилетнего максимума.



«Итак, «Газпром» по 200 рублей. Можно ли было себе такое представить еще полгода назад? Вряд ли. Бумага стояла в нудном «боковике» 130—174 рубля очень долго и без дивидендной искры не поднялась бы так, как сейчас. И хотя говорят, что тяжеловес «Газпром» обычно растет последним, то есть замыкает ралли собой, пока рынок блещет оптимизмом и сдаваться не собирается. При таком раскладе может быть взят рубеж и 205, и 210 рублей», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.