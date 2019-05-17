ООО «Онлайн Микрофинанс» (бренд MoneyMan, входит в группу ID Finance) выпускает облигации объемом 300 млн рублей. Доходность купона составит около 16%, сообщает пресс-служба компании.

Сбор заявок начался 16 мая и продлится до 21 мая. Выпуск зарегистрирован Московской биржей. Агентство «Эксперт РА» присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям на уровне «ruBB+(EXP)».



Новые облигации выпускаются в рамках стратегии развития бизнеса ID Finance для расширения продуктовой линейки, увеличения темпов роста и диверсификации ресурсной базы. Публичный долговой рынок — это удобный и эффективный инструмент фондирования, который доступен лидерам микрофинансового рынка, комментирует CEO ID Finance Борис Батин.

«Мы видим интерес инвесторов к бондам: это более гибкий инструмент для инвесторов: у них нет ограничений по минимальной сумме и есть возможность купли-продажи в любой момент», — отмечает Батин.

Максимальный срок обращения бумаг составляет три года с офертой через 12 месяцев. Номинал одной ценной бумаги — 1 000 рублей.

Компании, которые входят в ID Finance, занимаются онлайн-кредитованием. MoneyMan является крупнейшей микрофинансовой компанией России по версии Национального рейтингового агентства. В Казахстане MoneyMan также является лидером рынка. Выручка ID Finance в России и Казахстане в 2018 году составила 127 млн долларов, чистая прибыль — 17,3 млн долларов.