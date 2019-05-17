Аналитики «Финама» рекомендуют вкладывать в акции Tyson Foods. Американская компания — один из крупнейших в мире производителей свинины, говядины и курятины. Эксперты ожидают, что на фоне роста финансовых показателей стоимость акций Tyson Foods может вырасти еще на 19% до 95 долларов.

Сейчас на бирже бумаги компании торгуются по цене 82,6 доллара, капитализация составляет около 29 трлн долларов.



На прошлой неделе Tyson Foods опубликовала отчетность за II фискальный квартал, завершившийся в марте. Показатели оказались выше ожиданий рынка: благодаря увеличению объема продаж говядины чистая прибыль выросла на 35% до 426 млн долларов.

Как полагает аналитик «Финама» Наталия Аседова, запланированные меры компании по дальнейшему развитию бизнеса приведут к увеличению выручки уже в ближайшее время. В то же время Tyson Foods прогнозирует, что цены на мясо для потребителей вырастут в ближайшие месяцы.

«Компания остается существенно недооцененной по ряду ключевых мультипликаторов по отношению к конкурентам и сектору в целом. Мы продолжаем рассматривать ее акции в качестве привлекательного инструмента для инвесторов в долгосрочной перспективе», — указывает аналитик.