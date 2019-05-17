ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 18 мая.

Курс доллара повысился на 7,29 копейки, составив 64,6327 рубля (64,5598 рубля на 17 мая). Курс евро снизился на 11,87 копейки, до 72,2464 рубля (72,3651 рубля на 17 мая).

На валютных торгах Московской биржи утром в пятницу рубль был в разносторонней динамике по отношению к доллару и евро. Ближе к середине дня темпы курса рубля начали повышаться. На 12:15 мск курс доллара расчетами «завтра» понизился почти на 4 копейки и составил около 64,61 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 72,18 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 64,59—64,7 рубля за доллар и 72,15—72,34 рубля за евро.