Альфа-Банк планирует предлагать клиентам продукты рынка Forex в отделениях и мобильном банке. Об этом рассказал гендиректор компании «Альфа-Форекс» Сергей Николюк.

По его словам, уже этим летом планируется дать доступ к продуктам Forex пользователям мобильного и интернет-банка. Торговать валютными парами можно будет через специальное приложение Metatrader, а зарегистрироваться и ответить на вопросы анкеты — непосредственно в мобильном банке.

В перспективе продукты Forex могут быть включены в линейку, которую предлагают клиентам в отделениях Альфа-Банка.

По словам Николюка, спрос на продукты Forex достаточно высокий. До конца следующего года компания рассчитывает открыть около 2 тыс. новых счетов и привлечь до 1 млрд рублей инвестиций. При этом, по словам представителей компании «Альфа-Форекс», попытаться заработать на валютных операциях будет можно даже клиентам с минимальной суммой.

Компания «Альфа-Форекс» входит в число четырех игроков, получивших лицензию регулятора в России. У банка также есть бизнес на рынке Forex на Кипре, но российских граждан там не обслуживают.