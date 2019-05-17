Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 7 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,72 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 15 тыс. сделок на сумму порядка 1,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,56—64,81 рубля за доллар.

Курс евро на то же время составил 72,26 рубля и вырос на 6 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 5,5 тыс. сделок примерно на 322,4 млн евро по курсам от 72,11 до 72,34 рубля за евро.

«Доллар США сегодня балансирует около отметки 64,63 рубля, здесь все без изменений — диапазон 64—66 рублей, и на следующую неделю он также актуален. Евро/рубль тоже неактивен в пятницу и стоит рядом с 72,2 рубля. С большой долей вероятности, на следующей неделе коридор движений по евро останется тем же — 72—74 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.