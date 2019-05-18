Минэкономразвития РФ подготовило механизм предоставления субсидий из федерального бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) при выходе на рынок ценных бумаг. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

«В целях повышения доступности для малого и среднего бизнеса инструментов привлечения средств на фондовой бирже Минэкономразвития России разработало механизм предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям — субъектам малого и среднего предпринимательства в целях компенсации части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже», — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление правительства РФ было разработано для реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», добавили в пресс-службе.

Представители МСП, которые осуществляют деятельность в сельском хозяйстве, строительстве, обрабатывающей промышленности и других приоритетных отраслях, получат возможность получить субсидию до 1,5 млн рублей «в рамках компенсации затрат на листинг акций и облигаций, а также в размере 70% выплат по ставке купона по облигациям».

«Планируется, что в 2019 году при реализации новой меры поддержки совокупный субсидируемый объем выпуска акций и облигаций составит до одного миллиарда рублей», — подчеркнули в Минэкономразвития. Этот механизм субсидирования предусмотрен вплоть до 2024 года в рамках нацпроекта.