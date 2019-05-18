Несколько крупнейших банков мира инвестировали около 50 млн долларов в создание новой криптовалюты и системы платежей на основе технологии блокчейн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом реализации этого проекта.

Как отмечает агентство, проект, получивший название Utility Settlement Coin (монета для расчетов), был предложен швейцарским банком UBS Group AG и лондонским технологическим стартапом Clearmatics в 2015 году.

По словам одного из источников, в новую организацию Fnality, которая будет управлять проектом, вложились около десятка крупных мировых банков. При этом Reuters отмечает, что процесс еще не завершен и в него могут быть внесены изменения.

Новая система, по данным агентства, может заработать уже в следующем году. При этом Reuters не назвало банки, которые участвуют в инвестировании. На ранних стадиях проекта упоминались UBS, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Barclays, Banco Santander, HSBC и Deutsche Bank.