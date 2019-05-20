Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,32% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 585,63 пункта. Индекс РТС подрос на 0,24%, до отметки 1 257,73.

«Утренний рост нефтяных котировок задает умеренно позитивный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 550—2 605 пунктов, по индексу РТС — 1 240—1 265 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.