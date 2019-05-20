Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 0,23% и составил 2 571,65 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,12% до отметки 1 256,22.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,28%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,39%, «АЛРОСы» — на 0,97%. Акции «Газпрома» подорожали на 1,15%, Мосбиржи — на 0,84%.

В ходе торгов 20 мая российский рынок акций продемонстрировал разнонаправленную динамику, констатирует младший аналитик компании «Фридом Финанс» Александра Овчинникова. По ее прогнозу сессия 21 мая на отечественных площадках пройдет в боковике. Ориентир по рублевому индикатору Мосбиржи: 1 550—1 590 пунктов, по долларовому индексу РТС: 1 240—1 290 пунктов.

